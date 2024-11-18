Можно смело брать пару пачек – в составе только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
ecomilk.ru
Сливочное масло всегда занимает важное место на столах россиян, однако нередко покупатели сталкиваются с проблемой выбора качественного продукта.
Росконтроль провел исследование марок сливочного масла и представил рекомендации, как избежать покупки фальсификата и выбрать действительно натуральный продукт.
Как обнаруживаются фальсификаты?
Основные опасения покупателей — это фальсификация и несвежесть продукта. Фальсификаты могут включать растительные жиры или говяжий жир вместо натуральных сливок, а также различные добавки, которые не должны присутствовать в натуральном масле. Иногда в масле обнаруживают вредные микроорганизмы.
Рекомендованные бренды по результатам проверок
По результатам анализа Росконтроля, качественными и надежными признаны следующие марки сливочного масла:
- 82,5% жирности:
«Вкуснотеево»
«Традиционное» от Valuiki
«Экомилк»
«Белорусское» «Традиционное»
Эти бренды производят масло исключительно из натуральных сливок.
- 72,5% жирности:
«Азбука сыра» «Крестьянское»
«Вологодское лето» «Крестьянское»
Эти продукты также соответствуют стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.
Как выбрать и хранить сливочное масло?
Важно внимательно изучать состав продукта на упаковке. Качественное сливочное масло должно содержать только сливки, а иногда соль. Наличие других жиров или добавок является признаком фальсификации.
Следует обращать внимание на срок годности и условия хранения. Натуральное масло не должно храниться дольше 30-45 дней, если только оно не заморожено. Также качественное масло обычно упаковано в герметичную, непрозрачную тару для защиты от света и воздуха.
Выбирая сливочное масло, рекомендуется отдавать предпочтение проверенным маркам и следить за условиями хранения. Правильный выбор поможет не только насладиться вкусом настоящего сливочного масла, но и защитить себя от возможных здоровьесберегающих рисков, связанных с употреблением некачественной продукции.
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