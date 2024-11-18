Можно смело брать пару пачек – в составе только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло всегда занимает важное место на столах россиян, однако нередко покупатели сталкиваются с проблемой выбора качественного продукта.

Росконтроль провел исследование марок сливочного масла и представил рекомендации, как избежать покупки фальсификата и выбрать действительно натуральный продукт.

Как обнаруживаются фальсификаты?

Основные опасения покупателей — это фальсификация и несвежесть продукта. Фальсификаты могут включать растительные жиры или говяжий жир вместо натуральных сливок, а также различные добавки, которые не должны присутствовать в натуральном масле. Иногда в масле обнаруживают вредные микроорганизмы.

Рекомендованные бренды по результатам проверок

По результатам анализа Росконтроля, качественными и надежными признаны следующие марки сливочного масла:

82,5% жирности:

«Вкуснотеево»

«Традиционное» от Valuiki

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Эти бренды производят масло исключительно из натуральных сливок.

72,5% жирности:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти продукты также соответствуют стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.

Как выбрать и хранить сливочное масло?

Важно внимательно изучать состав продукта на упаковке. Качественное сливочное масло должно содержать только сливки, а иногда соль. Наличие других жиров или добавок является признаком фальсификации.

Следует обращать внимание на срок годности и условия хранения. Натуральное масло не должно храниться дольше 30-45 дней, если только оно не заморожено. Также качественное масло обычно упаковано в герметичную, непрозрачную тару для защиты от света и воздуха.

Выбирая сливочное масло, рекомендуется отдавать предпочтение проверенным маркам и следить за условиями хранения. Правильный выбор поможет не только насладиться вкусом настоящего сливочного масла, но и защитить себя от возможных здоровьесберегающих рисков, связанных с употреблением некачественной продукции.

