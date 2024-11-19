Можно смело брать – пальмового масла нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада

Шоколад — любимое лакомство миллионов россиян, но его качество часто вызывает вопросы. Что действительно скрывается за яркими упаковками: натуральный продукт или смесь с добавлением пальмового масла?

Чтобы ответить на эти сомнения, специалисты Роскачества провели масштабное исследование популярных брендов шоколада и выделили тех, чья продукция полностью соответствует стандартам качества.

Почему важно проверять качество шоколада?

Шоколад, как продукт, часто подделывают, заменяя натуральное какао-масло на дешёвые растительные жиры, такие как пальмовое масло. Такие заменители удешевляют производство, но могут отрицательно влиять на вкус и качество продукта. Кроме того, потребители рискуют приобрести шоколад с низкой долей какао-продуктов или избыточным количеством сахара.

Как проходило исследование?

Эксперты Роскачества проверили образцы молочного и тёмного шоколада в лабораторных условиях. Основное внимание уделялось следующим параметрам:

Наличие или отсутствие пальмового масла.

Процент содержания какао.

Качество используемых ингредиентов.

Соответствие состава заявленным данным на упаковке.

В некоторых случаях обнаруживались несоответствия, но многие бренды подтвердили своё высокое качество и получили отличные оценки.

Лучшие бренды молочного шоколада

По результатам тестирования, среди молочного шоколада выделились следующие марки:

Sobranie

«Алёнка»

«Конфил»

«Победа Вкуса»

«Яшкино»

Dove

Merci

Nestle

Ritter Sport

Эти бренды не содержат пальмового масла, имеют хороший вкус и натуральный состав. Их можно смело рекомендовать как для детского, так и для взрослого питания.

Лучшие бренды горького шоколада

Среди горького шоколада, отличающегося более высоким содержанием какао-продуктов, специалисты Роскачества выделили:

«Бабаевский»

Alpen Gold

«ВкусВилл»

Эти марки соответствуют всем стандартам качества, а их состав гарантирует насыщенный шоколадный вкус без добавления растительных жиров.

Как выбрать качественный шоколад: советы экспертов

Чтобы не ошибиться при покупке шоколада, обратите внимание на несколько ключевых

моментов:

Читайте состав. Настоящий шоколад должен содержать какао-масло, какао-порошок и сахар. Пальмовое масло или другие растительные жиры в составе указывают на низкое качество.

Смотрите на процент какао. Для молочного шоколада оптимальный уровень — 30–40%, для тёмного — от 50% и выше.

Избегайте подозрительно дешёвых продуктов. Натуральное какао-масло — дорогое сырьё, поэтому качественный шоколад не может стоить слишком дёшево.

Проверьте текстуру. Качественный шоколад должен таять во рту, а не оставлять ощущение жирности.

Доверяйте проверенным брендам. Используйте рейтинги, такие как исследование Роскачества, чтобы выбирать безопасные и натуральные продукты.

Что покупать?

Исследование Роскачества помогло выделить бренды, которые действительно можно назвать эталонными в своём сегменте. Покупатели могут смело выбирать шоколад из списка, не беспокоясь о вредных добавках или нарушении стандартов. Такой продукт не только порадует вкусом, но и подарит уверенность в его пользе.

