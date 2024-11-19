Можно смело брать – пальмового масла нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада
mos.ru
Шоколад — любимое лакомство миллионов россиян, но его качество часто вызывает вопросы. Что действительно скрывается за яркими упаковками: натуральный продукт или смесь с добавлением пальмового масла?
Чтобы ответить на эти сомнения, специалисты Роскачества провели масштабное исследование популярных брендов шоколада и выделили тех, чья продукция полностью соответствует стандартам качества.
Почему важно проверять качество шоколада?
Шоколад, как продукт, часто подделывают, заменяя натуральное какао-масло на дешёвые растительные жиры, такие как пальмовое масло. Такие заменители удешевляют производство, но могут отрицательно влиять на вкус и качество продукта. Кроме того, потребители рискуют приобрести шоколад с низкой долей какао-продуктов или избыточным количеством сахара.
Как проходило исследование?
Эксперты Роскачества проверили образцы молочного и тёмного шоколада в лабораторных условиях. Основное внимание уделялось следующим параметрам:
- Наличие или отсутствие пальмового масла.
- Процент содержания какао.
- Качество используемых ингредиентов.
- Соответствие состава заявленным данным на упаковке.
В некоторых случаях обнаруживались несоответствия, но многие бренды подтвердили своё высокое качество и получили отличные оценки.
Лучшие бренды молочного шоколада
По результатам тестирования, среди молочного шоколада выделились следующие марки:
- Sobranie
- «Алёнка»
- «Конфил»
- «Победа Вкуса»
- «Яшкино»
- Dove
- Merci
- Nestle
- Ritter Sport
Эти бренды не содержат пальмового масла, имеют хороший вкус и натуральный состав. Их можно смело рекомендовать как для детского, так и для взрослого питания.
Лучшие бренды горького шоколада
Среди горького шоколада, отличающегося более высоким содержанием какао-продуктов, специалисты Роскачества выделили:
- «Бабаевский»
- Alpen Gold
- «ВкусВилл»
Эти марки соответствуют всем стандартам качества, а их состав гарантирует насыщенный шоколадный вкус без добавления растительных жиров.
Как выбрать качественный шоколад: советы экспертов
Чтобы не ошибиться при покупке шоколада, обратите внимание на несколько ключевых
моментов:
- Читайте состав. Настоящий шоколад должен содержать какао-масло, какао-порошок и сахар. Пальмовое масло или другие растительные жиры в составе указывают на низкое качество.
- Смотрите на процент какао. Для молочного шоколада оптимальный уровень — 30–40%, для тёмного — от 50% и выше.
- Избегайте подозрительно дешёвых продуктов. Натуральное какао-масло — дорогое сырьё, поэтому качественный шоколад не может стоить слишком дёшево.
- Проверьте текстуру. Качественный шоколад должен таять во рту, а не оставлять ощущение жирности.
- Доверяйте проверенным брендам. Используйте рейтинги, такие как исследование Роскачества, чтобы выбирать безопасные и натуральные продукты.
Что покупать?
Исследование Роскачества помогло выделить бренды, которые действительно можно назвать эталонными в своём сегменте. Покупатели могут смело выбирать шоколад из списка, не беспокоясь о вредных добавках или нарушении стандартов. Такой продукт не только порадует вкусом, но и подарит уверенность в его пользе.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец