Можно смело брать – пальмового масла нет: Роскачество обнародовало лучшие марки шоколада

Шоколад — один из самых любимых десертов, но насколько качественными оказываются продукты, которые мы видим на прилавках? Исследование Роскачества пролило свет на этот вопрос, подтвердив, что далеко не все марки соответствуют стандартам.

Какие производители действительно заботятся о качестве своего шоколада, а кому не стоит доверять? Разбираемся в деталях.

Как проходила проверка?

Роскачество тщательно изучило молочный и горький шоколад, представленный в магазинах. Лаборатории оценивали продукцию по нескольким ключевым параметрам:

Состав. Настоящий шоколад изготавливается на основе какао-масла, без использования пальмового масла или других заменителей.

Соответствие заявленному качеству. Упаковка часто обещает одно, но лабораторные проверки нередко показывают другое.

Чистота продукта. Наличие ненатуральных ингредиентов или заменителей снижает ценность шоколада.

Лучшие бренды: кто прошёл проверку?

В результате проверки специалисты выделили несколько марок, которые соответствуют всем требованиям. Эти шоколадные продукты оказались натуральными, безопасными и вкусными.

Рейтинг молочного шоколада:

Sobranie «Алёнка» «Яшкино» Dove «Конфил» «Мерси» «Победа Вкуса» «Нестле» Ritter Sport

Молочный шоколад этих брендов порадовал экспертов насыщенным вкусом и отсутствием заменителей в составе.

Рейтинг горького шоколада:

«Бабаевский» Alpen Gold «ВкусВилл»

Горький шоколад из этого списка отличается высоким содержанием какао, что делает его идеальным выбором для ценителей глубокого и насыщенного вкуса.

Почему важно выбирать качественный шоколад?

Качественный шоколад — это не только десерт, но и источник полезных веществ. Например:

Антиоксиданты. Они помогают бороться с вредными свободными радикалами, замедляя процессы старения.

Магний и железо. Эти элементы поддерживают здоровье нервной системы и уровень энергии.

Эндорфины. Какао способствует выработке «гормонов счастья», что помогает улучшить настроение.

Однако, если в составе присутствуют пальмовое масло или искусственные добавки, такие продукты теряют не только вкус, но и полезные свойства.

Как выбрать шоколад самостоятельно?

Если вы сомневаетесь в качестве, придерживайтесь следующих правил:

Смотрите состав. Настоящий шоколад содержит какао-масло, какао-порошок и сахар. Отсутствие пальмового масла — важный признак качества.

Обратите внимание на упаковку. Проверьте дату изготовления, срок годности и репутацию производителя.

Оцените внешний вид. У качественного шоколада поверхность гладкая, блестящая, а цвет насыщенный.

Доверяйте проверенным брендам

Роскачество доказало, что на российском рынке есть шоколад, который соответствует высоким стандартам качества. Покупайте продукцию из списка проверенных брендов, чтобы насладиться вкусным и безопасным десертом. Ваше здоровье и настроение стоят того, чтобы выбрать лучшее!