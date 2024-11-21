Можно смело брать – пальмового масла 100% нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада

Шоколад — не просто лакомство, а один из самых любимых продуктов россиян. Однако его качество часто вызывает вопросы у покупателей.

Специалисты Роскачества провели исследование, чтобы определить, какие марки соответствуют высоким стандартам и действительно достойны оказаться на вашем столе.

Почему важно выбирать качественный шоколад?

На первый взгляд, все шоколадки на полках выглядят одинаково: яркая упаковка, обещания насыщенного вкуса и натурального состава. Но на деле не каждый продукт соответствует заявленным характеристикам. Исследование показало, что некоторые образцы содержат пальмовое масло и другие нежелательные компоненты, которые снижают качество и могут повлиять на здоровье.

Как проводилось исследование?

Эксперты Роскачества протестировали молочный и тёмный шоколад в лабораторных условиях. Основное внимание уделялось следующим критериям:

Наличие пальмового масла;

Соответствие заявленному составу;

Вкус и текстура.

Результаты исследования позволили выделить бренды, которые соответствуют всем стандартам качества.

Лучшие марки молочного шоколада

Среди молочного шоколада высокие оценки получили следующие бренды:

Sobranie — сбалансированный вкус и натуральный состав.

«Алёнка» — любимая классика, проверенная временем.

«Конфил» — идеальный выбор для тех, кто ищет бюджетный, но качественный продукт.

«Победа Вкуса» — сочетание насыщенного вкуса и высокого качества.

«Яшкино» — популярный бренд с натуральным составом.

Dove — известный своим мягким вкусом и кремовой текстурой.

Merci, Nestle, Ritter Sport — международные бренды, заслужившие доверие потребителей.

Лучшие марки горького шоколада

Любители тёмного шоколада могут смело выбирать из следующих вариантов:

«Бабаевский» — проверенная классика, изготовленная по традиционным рецептам.

Alpen Gold — гармоничное сочетание вкуса и доступной цены.

«ВкусВилл» — натуральный состав и насыщенный аромат.

Как выбрать качественный шоколад?

Чтобы не ошибиться с выбором, следуйте простым рекомендациям:

Изучайте состав. В настоящем шоколаде не должно быть растительных жиров, кроме какао-масла.

Проверяйте маркировку. Качественный продукт всегда сопровождается полным описанием состава и условий хранения.

Оценивайте внешний вид. Хороший шоколад имеет однородную текстуру и блестящую поверхность.

Результаты исследования Роскачества дают уверенность: в магазинах есть достойный шоколад, который безопасен и вкусен. Обращайте внимание на проверенные бренды, чтобы наслаждаться качественным лакомством, не опасаясь за здоровье.

