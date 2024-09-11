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Можно смело брать – они из мяса: Роскачество назвало лучшие марки пельменей

Пельмени давно завоевали место в сердцах и на к...

dzen.ru

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Пельмени давно завоевали место в сердцах и на кухнях россиян, став одним из самых популярных и удобных продуктов питания. Выбор качественных пельменей — задача не из простых, ведь никто не хочет столкнуться с пищевым отравлением из-за некачественных ингредиентов.

Именно поэтому последние исследования Роскачества, в которых были изучены 48 торговых марок пельменей, вызвали большой интерес у потребителей.

Объективная оценка качества:

Исследование охватило пельмени, закупленные в различных регионах России, от запада до востока, что гарантирует объективность результатов. По итогам масштабных тестов лучшие оценки получили марки пельменей, которые по мнению экспертов обладают идеальным составом. Эти бренды — это залог безопасности и качества, которые можно смело выбирать в любом магазине.

Лидеры рейтинга:

Среди лидеров оказались пельмени марки «Дымов», которые эксперты выделили за честный состав, содержащий только мясо, и высокий уровень качества. Вместе с тем лучшими были признаны «Цезаренок», «Мясницкий ряд», «Ермолино», «Мираторг», «Папа может», «Атяшево», «ВкусВилл» и «Рублевский».

Безопасность и качество:

Лабораторные тесты показали, что в этих пельменях содержится настоящее мясо, и они безопасны к употреблению, не содержа опасных бактерий. Это делает упомянутые бренды не просто предпочтительным выбором, но и безопасным для здоровья.

Информированный выбор в преддверии зимнего сезона:

Эта информация особенно ценна в преддверии зимнего сезона, когда спрос на такие продукты, как пельмени, значительно возрастает. Теперь, зная результаты независимой экспертизы, потребители могут сделать информированный выбор, ориентируясь на проверенное качество и безопасность продукта.

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