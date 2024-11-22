Можно смело брать и не сомневаться – пальмового масла нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада

Шоколад давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он радует своим вкусом, поднимает настроение и даже приносит пользу организму. Но не весь шоколад одинаково хорош.

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, чтобы выделить лучшие марки молочного и горького шоколада, а также напомнить потребителям, что качество продукта играет ключевую роль.

Чем опасен некачественный шоколад?

Некоторые производители удешевляют производство, заменяя какао-масло на растительные жиры. Это не только ухудшает вкус, но и делает шоколад менее полезным. Такие заменители могут негативно сказаться на здоровье, повышая уровень плохого холестерина в крови и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно внимательно читать состав и отдавать предпочтение проверенным брендам.

Самые качественные марки шоколада по версии Роскачества

Роскачество протестировало десятки образцов молочного и горького шоколада, оценивая их состав и соответствие стандартам. Вот бренды, которые получили высшие оценки:

Молочный шоколад

«Собрание»

«Алёнка»

«Конфил»

«Победа Вкуса»

«Яшкино»

Dove

Merci

Nestle

Ritter Sport

Горький шоколад

«Бабаевский»

Alpen Gold

«ВкусВилл»

Эти марки отличились натуральным составом, отсутствием пальмового масла и высокими органолептическими качествами.

Почему качественный шоколад полезен?

Настоящий шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Главное — выбирать продукт с высоким содержанием какао (от 70% и выше).

Содержит антиоксиданты: горький шоколад богат флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.

Улучшает настроение: в шоколаде содержится серотонин, известный как гормон счастья, а также магний, который помогает справляться со стрессом.

Поддерживает работу сердца: регулярное употребление качественного шоколада в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает когнитивные функции: Флавоноиды помогают улучшить память и концентрацию.

В чём вред чрезмерного употребления?

Как и с любым продуктом, важно знать меру. Избыток шоколада может привести к:

Набору веса: высокая калорийность делает шоколад не самым лучшим выбором для тех, кто следит за фигурой.

Проблемам с зубами: сахар в составе может способствовать развитию кариеса.

Аллергическим реакциям: у некоторых людей шоколад может вызывать аллергию или проблемы с пищеварением.

Рекомендованная порция — не более 30 граммов в день.

Блюда с добавлением шоколада

Шоколад можно использовать не только как самостоятельный десерт, но и как ингредиент для множества блюд:

Шоколадный фондант — нежный десерт с жидкой начинкой.

Какао или горячий шоколад — согревающий напиток для зимних вечеров.

Печенье с кусочками шоколада — идеальный вариант для чая.

Шоколадные соусы — отлично подходят к десертам, фруктам или мороженому.

Трюфели — лёгкие в приготовлении и элегантные конфеты для домашнего праздника.

Качественный шоколад — это не просто лакомство, но и ценный источник пользы для организма. Главное — выбирать продукт с натуральным составом, проверенным специалистами, и помнить о мере. А если вы любите экспериментировать, добавляйте шоколад в свои блюда и наслаждайтесь его вкусом в новых вариациях!