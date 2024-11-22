Можно смело брать и не сомневаться – пальмового масла нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада
m24.ru
Шоколад давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он радует своим вкусом, поднимает настроение и даже приносит пользу организму. Но не весь шоколад одинаково хорош.
Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, чтобы выделить лучшие марки молочного и горького шоколада, а также напомнить потребителям, что качество продукта играет ключевую роль.
Чем опасен некачественный шоколад?
Некоторые производители удешевляют производство, заменяя какао-масло на растительные жиры. Это не только ухудшает вкус, но и делает шоколад менее полезным. Такие заменители могут негативно сказаться на здоровье, повышая уровень плохого холестерина в крови и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно внимательно читать состав и отдавать предпочтение проверенным брендам.
Самые качественные марки шоколада по версии Роскачества
Роскачество протестировало десятки образцов молочного и горького шоколада, оценивая их состав и соответствие стандартам. Вот бренды, которые получили высшие оценки:
Молочный шоколад
- «Собрание»
- «Алёнка»
- «Конфил»
- «Победа Вкуса»
- «Яшкино»
- Dove
- Merci
- Nestle
- Ritter Sport
Горький шоколад
- «Бабаевский»
- Alpen Gold
- «ВкусВилл»
Эти марки отличились натуральным составом, отсутствием пальмового масла и высокими органолептическими качествами.
Почему качественный шоколад полезен?
Настоящий шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Главное — выбирать продукт с высоким содержанием какао (от 70% и выше).
- Содержит антиоксиданты: горький шоколад богат флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.
- Улучшает настроение: в шоколаде содержится серотонин, известный как гормон счастья, а также магний, который помогает справляться со стрессом.
- Поддерживает работу сердца: регулярное употребление качественного шоколада в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Улучшает когнитивные функции: Флавоноиды помогают улучшить память и концентрацию.
В чём вред чрезмерного употребления?
Как и с любым продуктом, важно знать меру. Избыток шоколада может привести к:
- Набору веса: высокая калорийность делает шоколад не самым лучшим выбором для тех, кто следит за фигурой.
- Проблемам с зубами: сахар в составе может способствовать развитию кариеса.
- Аллергическим реакциям: у некоторых людей шоколад может вызывать аллергию или проблемы с пищеварением.
Рекомендованная порция — не более 30 граммов в день.
Блюда с добавлением шоколада
Шоколад можно использовать не только как самостоятельный десерт, но и как ингредиент для множества блюд:
- Шоколадный фондант — нежный десерт с жидкой начинкой.
- Какао или горячий шоколад — согревающий напиток для зимних вечеров.
- Печенье с кусочками шоколада — идеальный вариант для чая.
- Шоколадные соусы — отлично подходят к десертам, фруктам или мороженому.
- Трюфели — лёгкие в приготовлении и элегантные конфеты для домашнего праздника.
Качественный шоколад — это не просто лакомство, но и ценный источник пользы для организма. Главное — выбирать продукт с натуральным составом, проверенным специалистами, и помнить о мере. А если вы любите экспериментировать, добавляйте шоколад в свои блюда и наслаждайтесь его вкусом в новых вариациях!
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