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Можно смело брать и не сомневаться – пальмового масла нет: Роскачество выбрало лучшие марки шоколада

Шоколад давно стал неотъемлемой частью нашей жи...

m24.ru

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Шоколад давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он радует своим вкусом, поднимает настроение и даже приносит пользу организму. Но не весь шоколад одинаково хорош.

Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, чтобы выделить лучшие марки молочного и горького шоколада, а также напомнить потребителям, что качество продукта играет ключевую роль.

Чем опасен некачественный шоколад?

Некоторые производители удешевляют производство, заменяя какао-масло на растительные жиры. Это не только ухудшает вкус, но и делает шоколад менее полезным. Такие заменители могут негативно сказаться на здоровье, повышая уровень плохого холестерина в крови и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно внимательно читать состав и отдавать предпочтение проверенным брендам.

Самые качественные марки шоколада по версии Роскачества

Роскачество протестировало десятки образцов молочного и горького шоколада, оценивая их состав и соответствие стандартам. Вот бренды, которые получили высшие оценки:

Молочный шоколад

  • «Собрание»
  • «Алёнка»
  • «Конфил»
  • «Победа Вкуса»
  • «Яшкино»
  • Dove
  • Merci
  • Nestle
  • Ritter Sport

Горький шоколад

  • «Бабаевский»
  • Alpen Gold
  • «ВкусВилл»

Эти марки отличились натуральным составом, отсутствием пальмового масла и высокими органолептическими качествами.

Почему качественный шоколад полезен?

Настоящий шоколад — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Главное — выбирать продукт с высоким содержанием какао (от 70% и выше).

  • Содержит антиоксиданты: горький шоколад богат флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.
  • Улучшает настроение: в шоколаде содержится серотонин, известный как гормон счастья, а также магний, который помогает справляться со стрессом.
  • Поддерживает работу сердца: регулярное употребление качественного шоколада в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшает когнитивные функции: Флавоноиды помогают улучшить память и концентрацию.

В чём вред чрезмерного употребления?

Как и с любым продуктом, важно знать меру. Избыток шоколада может привести к:

  • Набору веса: высокая калорийность делает шоколад не самым лучшим выбором для тех, кто следит за фигурой.
  • Проблемам с зубами: сахар в составе может способствовать развитию кариеса.
  • Аллергическим реакциям: у некоторых людей шоколад может вызывать аллергию или проблемы с пищеварением.

Рекомендованная порция — не более 30 граммов в день.

Блюда с добавлением шоколада

Шоколад можно использовать не только как самостоятельный десерт, но и как ингредиент для множества блюд:

  • Шоколадный фондант — нежный десерт с жидкой начинкой.
  • Какао или горячий шоколад — согревающий напиток для зимних вечеров.
  • Печенье с кусочками шоколада — идеальный вариант для чая.
  • Шоколадные соусы — отлично подходят к десертам, фруктам или мороженому.
  • Трюфели — лёгкие в приготовлении и элегантные конфеты для домашнего праздника.

Качественный шоколад — это не просто лакомство, но и ценный источник пользы для организма. Главное — выбирать продукт с натуральным составом, проверенным специалистами, и помнить о мере. А если вы любите экспериментировать, добавляйте шоколад в свои блюда и наслаждайтесь его вкусом в новых вариациях!

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