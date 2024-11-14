Можно смело брать 2 пачки – в составе только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

С наступлением новогодних праздников сливочное масло становится неотъемлемой частью праздничного меню, добавляя богатство вкуса выпечке, блюдам и соусам. Однако на рынке множество продуктов могут оказаться некачественными или фальсифицированными.

Вот почему важно знать, как выбрать действительно хорошее сливочное масло.

Важность натурального сливочного масла

Выбор натурального сливочного масла критически важен не только для вкуса ваших блюд, но и для здоровья. Фальсификаты часто содержат растительные жиры и другие добавки, которые могут негативно сказаться на здоровье. Натуральное масло, в свою очередь, содержит витамины A, D, E и K, а также необходимые жиры, которые способствуют нормальному функционированию организма.

Как Росконтроль оценивает сливочное масло?

Росконтроль проводит тщательное тестирование сливочного масла, оценивая его по множеству параметров: от жирности и чистоты состава до наличия консервантов и искусственных добавок. Эти тесты помогают определить, какие марки заслуживают доверия потребителей.

Рекомендации Росконтроля

По результатам последних проверок Росконтроля, в числе лучших оказались следующие марки сливочного масла:

Высокожирные марки (82,5%): «Вкуснотеево», «Традиционное» от Valuiki, «Экомилк»,

«Белорусское Традиционное».

Марки с жирностью 72,5%: «Крестьянское» от «Азбука сыра», «Крестьянское» от «Вологодское лето».

Эти продукты произведены из натуральных сливок и не содержат нежелательные добавки.

Советы по выбору сливочного масла

Читайте состав: идеальный состав сливочного масла должен содержать только сливки и, возможно, немного соли.

Проверяйте жирность: жирность хорошего сливочного масла должна быть не менее 72,5%.

Обращайте внимание на упаковку и сроки годности: упаковка должна быть герметичной, а срок годности — достаточным для потребления.

Выбор качественного сливочного масла существенно повлияет на вкус праздничных блюд. Доверяя рекомендациям Росконтроля и следуя простым советам по выбору, вы можете быть уверены в том, что ваше новогоднее меню будет не только вкусным, но и полезным. Наступающие праздники — отличный повод порадовать себя и близких исключительно качественными продуктами.

Сливочное масло является универсальным ингредиентом, который добавляет богатый вкус и текстуру множеству блюд. Вот пять популярных блюд, для которых характерно использование сливочного масла: