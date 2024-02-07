Всем известно, что в Российской Федерации пожилым людям в возрасте 70 лет и старше предоставляются различные льготы. Это и оплата коммунальных услуг, и налоговые вычеты, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и бесплатное обеспечение лекарствами.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на 100-процентную прибавку к пенсии, освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт, льготы в поликлиниках и общественном транспорте, бесплатное проживание два раза в год в зоне отдыха для граждан 80 лет и старше, бесплатное проживание в зоне отдыха для граждан 80 лет и старше, бесплатное проживание в городе для граждан 80 лет и старше.

В столице Российской Федерации городе Москве право на бесплатное пользование санаторием имеют неработающие мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно. В Республике Татарстан такие льготы распространяются на неработающих пенсионеров, имеющих соответствующие медицинские показания и низкий доход, сообщает Ngnovoros.