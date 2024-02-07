Новости России
· Ульяна Сенько

Можно даже в Евпаторию и Гагры! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

Можно даже в Евпаторию и Гагры! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

ngnovoros.ru

Подписаться в Telegram

Всем известно, что в Российской Федерации пожилым людям в возрасте 70 лет и старше предоставляются различные льготы. Это и оплата коммунальных услуг, и налоговые вычеты, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и бесплатное обеспечение лекарствами.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на 100-процентную прибавку к пенсии, освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт, льготы в поликлиниках и общественном транспорте, бесплатное проживание два раза в год в зоне отдыха для граждан 80 лет и старше, бесплатное проживание в зоне отдыха для граждан 80 лет и старше, бесплатное проживание в городе для граждан 80 лет и старше.

В столице Российской Федерации городе Москве право на бесплатное пользование санаторием имеют неработающие мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно. В Республике Татарстан такие льготы распространяются на неработающих пенсионеров, имеющих соответствующие медицинские показания и низкий доход, сообщает Ngnovoros.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

как называется уничтожение тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани на станции метро обрушился потолок

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

продвижение на яндекс маркете в Екатеринбурге

Новости Татарстана

5 часов назад

Гараев сообщил об угрозах после выхода книги «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

51 минуту назад

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа, возбуждено уголовное дело

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

час назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура проверила казанский Водоканал из-за серии ЧП
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
13 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

2 часа назад

На Булаке планируют установить еще один пешеходный мост

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура начала проверку из-за застрявшей в снегу скорой помощи

Новости Татарстана

3 часа назад

Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку