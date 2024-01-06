Можно будет ездить и без водительского удостоверения: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением

INTERFAX.RU - министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, на три года. Соответствующее постановление правительства № 2269 от 23 декабря 2023 года было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу. Об этом информировала официальный представитель МВД - Ирина Волк.





Она отметила, что инициативу продления срока действия водительских прав поддержали МВД и Минэкономразвития. Нововведение будет затрагивать как водителей, использующих автомобили для личных целей, так и тех, кто занят трудовой или предпринимательской деятельностью. Волк пояснила, что теперь владельцам водительских удостоверений не понадобится менять "просроченные" документы в течение трех лет, так как срок их действия будет автоматически продлен.МВД заявляет, что большая часть выданных водительских удостоверений приходится на случаи их истечения срока. Поэтому продление действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей без помех продолжать управлять автомобилями в ближайшие три года.