Можно будет ездить и без водительского удостоверения: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением
iz.ru
INTERFAX.RU - министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, на три года. Соответствующее постановление правительства № 2269 от 23 декабря 2023 года было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу. Об этом информировала официальный представитель МВД - Ирина Волк.
МВД заявляет, что большая часть выданных водительских удостоверений приходится на случаи их истечения срока. Поэтому продление действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей без помех продолжать управлять автомобилями в ближайшие три года.