Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей оперативным решением

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 и 2025 годах, на три года. Соответствующее постановление правительства от 23 декабря 2023 года № 2269 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

По словам Волк, инициативу о продлении срока действия водительских прав поддержало МВД вместе с Министерством экономического развития. Нововведение затронет как водителей, использующих транспортные средства в личных целях, так и тех, кто занимается трудовой и предпринимательской деятельностью.

Теперь действительность водительских удостоверений будет продлена автоматически на три года, и в течение этого периода не будет необходимости заменять их "просроченные" версии. Как отметило МВД России, большая часть выдаваемых водительских удостоверений требует обновления при истечении срока действия. Поэтому продление срока позволит свыше пяти миллионам водителей без проблем продолжать управлять транспортными средствами в ближайшие три года.