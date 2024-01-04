Новости России
· Алина Алмакаева

Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением

Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением

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Согласно информации МВД РФ, срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, продлен на три года. Релевантное постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2269 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу.

Ирина Волк, официальный представитель МВД, подчеркнула, что инициативой продления срока действия водительских прав выступили МВД совместно с Минэкономразвития. Нововведение будет распространяться как на водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и на тех, кто осуществляет трудовую и предпринимательскую деятельность.

Теперь водители не будут обязаны заменять "просроченные" водительские удостоверения в течение трех лет, так как срок действия документов будет автоматически продлен. Представитель МВД России отмечает, что большая часть выдаваемых водительских удостоверений приходится на их выдачу по истечении срока. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года без проблем продолжать управлять транспортными средствами.

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