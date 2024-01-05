Новости России
· Артем Акчурин

Можно будет ездить без прав: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением

Подписаться в Telegram

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений на три года для тех, которые подлежат истечению в 2024 и 2025 годах. Решение было принято Правительством РФ в соответствии с постановлением № 2269 от 23 декабря 2023 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что инициатива по продлению срока действия водительских прав принадлежит МВД в сотрудничестве с Министерством экономического развития.


Нововведение затронет как водителей, использующих транспортные средства для личных целей, так и тех, кто осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность. Теперь замена "просроченных" водительских удостоверений не будет необходима в течение следующих трех лет, так как срок их действия будет автоматически продлен.

Представитель МВД отметила, что большая часть выдаваемых водительских удостоверений приходится на их замену после истечения срока действия. Поэтому продление срока действия позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года без проблем продолжать управлять транспортными средствами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани рядом с ДК Химиков открывается каток

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

дезинфекция от клопов в квартире москва цены травля тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

В сквере филармонии в Казани пройдет новогодний концерт

Новости Татарстана

9 часов назад

Трое хоккеистов из "Ак Барса" отправились в "Нефтяник"

замена заглушки распредвала в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на отлов бездомных собак потратят 4,6 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В 55 лет скончался председатель Союза фотографов Татарстана Сергей Красиков

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов порекомендовал жителям Татарстана быть внимательнее на дорогах

Новости Татарстана

день назад

Путин наградил бойца СВО из Татарстана
Лонгриды
3 дня назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новости Татарстана

3 часа назад

Главный тренер «Нефтехимика» дал комментарий после эмоциональной победы над "Ладой"

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Полицейский исполнил мечту 3-летнего мальчика из Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

ДУМ РТ предложило ввести в колониях постное меню для верующих
Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»
Лонгриды
6 дней назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Татарстана

9 часов назад

160 ДТП произошло в Казани за сутки

Новости Татарстана

день назад

Глава Минэнерго РФ подарил 12-летнему казанцу экскурсию на Нижнекамскую ГЭС

Новости Татарстана

день назад

КФУ вошел в пятерку вузов России по количеству бюджетным местам
Улыбка на миллион: казанский стоматолог поделился важными советами перед установкой виниров
Интересное в Казани
5 дней назад

Улыбка на миллион: казанский стоматолог поделился важными советами перед установкой виниров