Можно будет ездить без прав: ГИБДД обрадовало водителей неожиданным решением

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о продлении сроков действия водительских удостоверений на три года для тех, которые подлежат истечению в 2024 и 2025 годах. Решение было принято Правительством РФ в соответствии с постановлением № 2269 от 23 декабря 2023 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что инициатива по продлению срока действия водительских прав принадлежит МВД в сотрудничестве с Министерством экономического развития.



Нововведение затронет как водителей, использующих транспортные средства для личных целей, так и тех, кто осуществляет трудовую или предпринимательскую деятельность. Теперь замена "просроченных" водительских удостоверений не будет необходима в течение следующих трех лет, так как срок их действия будет автоматически продлен.Представитель МВД отметила, что большая часть выдаваемых водительских удостоверений приходится на их замену после истечения срока действия. Поэтому продление срока действия позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года без проблем продолжать управлять транспортными средствами.