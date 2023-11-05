«Может только Путин»: в Госдуме назвали условия для объявления в России военного положения

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, Алексей Журавлев, сообщил NEWS.ru, что только президент РФ Владимир Путин имеет право объявить военное положение и всеобщую мобилизацию. Парламентарий предположил, что такие меры могут быть приняты, если глава государства увидит реальную угрозу территориальной целостности страны.

"Подписание этого закона президентом означает дальнейшее освобождение от юридической паутины, которой мы были связаны с Европейским союзом. Внутри страны мы сами разберемся, что, как и когда делать, без вмешательства ЕС. Я уверен, что военное положение и всеобщая мобилизация будут объявлены президентом, только если он увидит реальную угрозу территориальной целостности страны", - отметил Журавлев.

Согласно документу, при введении в России чрезвычайного или военного положения, требование о информировании генерального секретаря Совета Европы будут исключено, но уведомление генерального секретаря ООН все еще останется обязательным.