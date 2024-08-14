Мощный взрыв у ТЦ «Мега» и масштабный пожар: что известно о происшествии?

В ночь на 13 августа жителей Екатеринбурга встревожил мощный взрыв, прогремевший в районе торгового центра "Мега". Как выяснилось, ЧП произошло не на территории самого ТЦ, а в садовом товариществе, расположенном напротив.

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон. В результате произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек, площадь пожара составила 250 квадратных метров. К счастью, информации о пострадавших не поступало. ГУ МЧС по Свердловской области проводит проверку по факту происшествия.

Особый резонанс история получила в связи с тем, что, по словам общественника Владислава Постникова, огонь уничтожил дом известного екатеринбургского эколога Елены Кольцовой. Сама пострадавшая уверена, что пожар — результат умышленных действий. Общественники связывают происшествие с активной деятельностью Кольцовой по защите озера Малая Здохня, которое планировали засыпать. Накануне пожара эколог обсуждала планы проведения экскурсий на этом природном объекте.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и версию о поджоге.