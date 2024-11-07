Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Мощный циклон вторгся в Центральную Россию: синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

Неожиданный снегопад накрыл Центральную Россию,...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Неожиданный снегопад накрыл Центральную Россию, став следствием быстрого перемещения анонимного циклона, скорость которого достигает 40 км/ч.

Москва и ближайшие регионы оказались под толстым слоем снега, что стало неожиданностью даже для опытных метеорологов.

Почему циклон остался без имени?

По данным синоптиков, циклон сформировался над акваторией Финского залива и, двигаясь в сторону Центральной России, не затронул территорию Западной Европы. Из-за этого западноевропейские метеорологи, которые традиционно дают имена таким природным явлениям, оставили его без названия.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики предупреждают о резких колебаниях температур и переменчивой погоде в ближайшие дни:

  • Пятница, 8 ноября: Дождь с переменной облачностью. Температура ночью +2...+4 C, днем +4...+6 C.
  • Суббота, 9 ноября: Переменная облачность, ночная температура +5...+7 C, дневная +8...+9 C.
  • Воскресенье, 10 ноября: Возможен небольшой дождь, переменная облачность. Температура ночью +4...+6 C, днем +6...+7 C.

Меры предосторожности

Резкие изменения погоды могут стать причиной гололедицы и затруднений на дорогах. Синоптики настоятельно рекомендуют автомобилистам быть осторожными, а пешеходам выбирать устойчивую обувь. Коммунальные службы уже активизировались для уборки улиц и предотвращения образования наледи.

Как подготовиться к изменчивой погоде?

  • Проверьте автомобиль: замените летнюю резину на зимнюю.
  • Одевайтесь по погоде: многослойная одежда поможет адаптироваться к перепадам температуры.
  • Будьте внимательны на улице: избегайте скользких участков и соблюдайте осторожность.

Несмотря на отсутствие имени, этот циклон уже успел внести коррективы в планы тысяч людей. Природа снова доказывает свою непредсказуемость, поэтому лучше быть готовыми к любым сюрпризам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль

как обнаружить тараканов

Новости Татарстана

10 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

наливной пол цена за м2 работа в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

8 часов назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

день назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Казани

день назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Казани

4 часа назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Новости Казани

6 часов назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70
Новости Казани
час назад

Бар Gocci на Баумана закрыли на 60 дней из-за шума

В отношении юр. лица бара были составлены админ...

Новости Татарстана

час назад

На Пхукете переодетые мужчины напали на туриста из Челнов из-за шутки

Новости России

7 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

Новости Татарстана

час назад

Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста

Новости Казани

5 часов назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы
В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
3 часа назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Новости Казани

6 часов назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители

Новости Казани

7 часов назад

Содержание кладбищ Казани может подорожать уже с 2025 года

Новости Казани

день назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков
В республике Татарстан было заключено 4,4 тыс. ...
Важное в РТ
5 дней назад

В республике Татарстан было заключено 4,4 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик