Мощный циклон вторгся в Центральную Россию: синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

Неожиданный снегопад накрыл Центральную Россию, став следствием быстрого перемещения анонимного циклона, скорость которого достигает 40 км/ч.

Москва и ближайшие регионы оказались под толстым слоем снега, что стало неожиданностью даже для опытных метеорологов.

Почему циклон остался без имени?

По данным синоптиков, циклон сформировался над акваторией Финского залива и, двигаясь в сторону Центральной России, не затронул территорию Западной Европы. Из-за этого западноевропейские метеорологи, которые традиционно дают имена таким природным явлениям, оставили его без названия.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики предупреждают о резких колебаниях температур и переменчивой погоде в ближайшие дни:

Пятница, 8 ноября: Дождь с переменной облачностью. Температура ночью +2...+4 C, днем +4...+6 C.

Суббота, 9 ноября: Переменная облачность, ночная температура +5...+7 C, дневная +8...+9 C.

Воскресенье, 10 ноября: Возможен небольшой дождь, переменная облачность. Температура ночью +4...+6 C, днем +6...+7 C.

Меры предосторожности

Резкие изменения погоды могут стать причиной гололедицы и затруднений на дорогах. Синоптики настоятельно рекомендуют автомобилистам быть осторожными, а пешеходам выбирать устойчивую обувь. Коммунальные службы уже активизировались для уборки улиц и предотвращения образования наледи.

Как подготовиться к изменчивой погоде?

Проверьте автомобиль: замените летнюю резину на зимнюю.

Одевайтесь по погоде: многослойная одежда поможет адаптироваться к перепадам температуры.

Будьте внимательны на улице: избегайте скользких участков и соблюдайте осторожность.

Несмотря на отсутствие имени, этот циклон уже успел внести коррективы в планы тысяч людей. Природа снова доказывает свою непредсказуемость, поэтому лучше быть готовыми к любым сюрпризам.

