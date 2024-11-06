Мощный циклон вторгся в Центральную Россию: синоптики резко изменили прогноз

В Центральную Россию неожиданно пришла зима: сильный снегопад, ставший следствием быстрого перемещения мощного циклона, накрыл столичный регион толстым снежным покровом.

Этот циклон остается без официального названия, так как зародился в акватории Финского залива и не затронет Западную Европу, сообщает 76.ru.

Почему циклон остался без имени?

Как пояснили синоптики, циклоны получают название в зависимости от места своего зарождения и области распространения. Этот мощный поток сформировался над Финским заливом и быстро переместился к Центральной России, оставив Западную Европу в стороне. Европейские метеорологические службы не стали присваивать ему имя, так как его воздействие ограничено лишь российским регионом.

Прогноз на ближайшие дни

Циклон, помимо снежного покрова, принес также колебания температур и осадки в виде снега и дождя. Вот чего ждать жителям региона на ближайшую неделю:

Среда, 6 ноября: Переменная облачность, небольшой мокрый снег. Температура ночью от -2 до -4 C, днем от -1 до -3 C.

Четверг, 7 ноября: Облачность с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью и днем от +1 до -3 C.

Пятница, 8 ноября: Переменная облачность, дожди. Ночная температура от +2 до +4 C, днем от +4 до +6 C.

Суббота, 9 ноября: Теплая погода с переменной облачностью. Ночью от +5 до +7 C, днем от +8 до +9 C.

Воскресенье, 10 ноября: Возможен небольшой дождь при облачности. Температура ночью от +4 до +6 C, днем от +6 до +7 C.

Советы жителям: как подготовиться к изменчивой погоде

Резкое изменение погоды требует осторожности. Синоптики напоминают жителям о следующих мерах предосторожности:

Водителям рекомендуется переходить на зимнюю резину, так как гололед и мокрый снег могут существенно осложнить ситуацию на дорогах.

Пешеходам следует выбрать обувь с нескользящей подошвой и быть внимательными на обледенелых тротуарах.

Одежда по погоде: температура и условия меняются от холода к теплу, так что важно подбирать многослойные варианты одежды для комфорта.

Проверка погоды: ежедневный мониторинг прогноза поможет лучше подготовиться к неожиданным осадкам и температурным перепадам.

Циклон, хоть и безымянный, оставил яркий след в Центральной России, накрыв регион снежным покровом и привнеся атмосферу зимы. Специалисты призывают быть осторожными и учитывать прогноз погоды в планировании своих дел на ближайшую неделю.

