Мощные взрывы раздались в Орловской области: что известно на данный момент

В ночь на 14 декабря, Орловская и Брянская области, а также Краснодарский край стали мишенями для беспилотников.

В результате этих атак инфраструктура и частные постройки пострадали, однако власти сообщают, что удалось избежать жертв и серьёзных травм среди населения.

Орловская область: огонь на нефтяной базе

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подтвердил атаку на критическую инфраструктуру. Инцидент привёл к пожару, а осколки сбитых беспилотников нанесли ущерб окнам рядом стоящих частных домов.

«Эта ночь была тревожной. В результате нападения загорелось топливо на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Клычков.

Местные СМИ и жители города Орла сообщили о нескольких мощных взрывах в эту ночь. Считается, что целью атаки стала местная нефтебаза, на которой и возник пожар. В настоящее время ситуация находится под контролем, проводятся работы по устранению последствий.

Брянская область: противовоздушная оборона в действии

В Брянской области также была зафиксирована атака дронов. Губернатор области, Александр Богомаз, сообщил, что ПВО сбило семь аппаратов, предотвратив тем самым более серьёзные последствия.

«Наша противовоздушная оборона отработала эффективно. Атака была отражена, и мы избежали серьёзных разрушений», — отметил Богомаз.

Краснодарский край: без жертв, но с повреждениями

В Краснодарском крае атака дронов также не привела к жертвам. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, вызвав некоторые повреждения построек и окон. Губернатор края, Вениамин Кондратьев, подчеркнул оперативную работу всех служб.

«Мы быстро реагируем на такие инциденты. К счастью, серьёзных повреждений или пострадавших нет», — заявил Кондратьев.

Непрекращающаяся угроза

Атаки беспилотников становятся регулярными в приграничных областях России, однако благодаря готовности и координации между различными службами удаётся минимизировать потенциальные ущерб и жертвы. Власти призывают граждан к бдительности и призывают соблюдать меры предосторожности, сообщают «Новые известия».

