Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Мощные взрывы раздались в Орловской области: что известно на данный момент

В ночь на 14 декабря, Орловская и Брянская обла...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

В ночь на 14 декабря, Орловская и Брянская области, а также Краснодарский край стали мишенями для беспилотников.

В результате этих атак инфраструктура и частные постройки пострадали, однако власти сообщают, что удалось избежать жертв и серьёзных травм среди населения.

Орловская область: огонь на нефтяной базе

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подтвердил атаку на критическую инфраструктуру. Инцидент привёл к пожару, а осколки сбитых беспилотников нанесли ущерб окнам рядом стоящих частных домов.

«Эта ночь была тревожной. В результате нападения загорелось топливо на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Клычков.

Местные СМИ и жители города Орла сообщили о нескольких мощных взрывах в эту ночь. Считается, что целью атаки стала местная нефтебаза, на которой и возник пожар. В настоящее время ситуация находится под контролем, проводятся работы по устранению последствий.

Брянская область: противовоздушная оборона в действии

В Брянской области также была зафиксирована атака дронов. Губернатор области, Александр Богомаз, сообщил, что ПВО сбило семь аппаратов, предотвратив тем самым более серьёзные последствия.

«Наша противовоздушная оборона отработала эффективно. Атака была отражена, и мы избежали серьёзных разрушений», — отметил Богомаз.

Краснодарский край: без жертв, но с повреждениями

В Краснодарском крае атака дронов также не привела к жертвам. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, вызвав некоторые повреждения построек и окон. Губернатор края, Вениамин Кондратьев, подчеркнул оперативную работу всех служб.

«Мы быстро реагируем на такие инциденты. К счастью, серьёзных повреждений или пострадавших нет», — заявил Кондратьев.

Непрекращающаяся угроза

Атаки беспилотников становятся регулярными в приграничных областях России, однако благодаря готовности и координации между различными службами удаётся минимизировать потенциальные ущерб и жертвы. Власти призывают граждан к бдительности и призывают соблюдать меры предосторожности, сообщают «Новые известия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Важное в РТ

4 часа назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE

поморить тараканов в москве цена

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Важное в РТ

3 дня назад

Исследование Домклик: Казань вошла в рейтинг самых востребованных городов для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники

маляр штукатур в Краснодаре

Новости Татарстана

7 часов назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

6 часов назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Татарстана

день назад

В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Новости Татарстана

8 часов назад

Тарифы на вывоз мусора в РТ назвали самыми низкими в Поволжье
Новости Казани
7 часов назад

В Казани известна новогодняя программа

Об этом рассказал председатель комитета внешне...

Новости Казани

2 часа назад

Водителя Porsche Cayman приговорили к 2 годам ИК за смертельное ДТП

Важное в РТ

8 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

Новости Татарстана

3 часа назад

Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 3 детей отравились угарным газом
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Казани

4 часа назад

В Казани автобус разбил стекло троллейбусу №3

Новости Татарстана

6 часов назад

В Альметьевском районе поезд снёс машину

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции
Казань попала в топ городов, где раньше всех ло...
Важное в РТ
5 дней назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать