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Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже завтра, 25 апреля: чего ждать

Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже завтра, 25 апреля: чего ждать

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25 апреля планету может накрыть мощная магнитная буря, вызванная четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.

Астрономы пока не установили общую мощность вспышек, но существует вероятность, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли в ближайшие несколько суток. Это может вызвать недомогание у метеозависимых людей, проявляющееся в виде высокого давления, головной боли и слабости.

Ожидающаяся активность Солнца, вероятно, будет сосредоточена в геоэффективных участках его поверхности, откуда исходит наиболее сильное воздействие на Землю.

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