Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже завтра, 25 апреля: чего ждать

25 апреля планету может накрыть мощная магнитная буря, вызванная четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.

Астрономы пока не установили общую мощность вспышек, но существует вероятность, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли в ближайшие несколько суток. Это может вызвать недомогание у метеозависимых людей, проявляющееся в виде высокого давления, головной боли и слабости.

Ожидающаяся активность Солнца, вероятно, будет сосредоточена в геоэффективных участках его поверхности, откуда исходит наиболее сильное воздействие на Землю.