Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже сегодня: чего ждать

По данным астрономов, 25 апреля планету может охватить мощная магнитная буря, вызванная четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими накануне.

Пока не установлена общая мощность этих вспышек, однако существует вероятность того, что часть солнечной плазмы и излучения достигнет Земли через несколько дней. Метеозависимые люди могут почувствовать негативное воздействие бурь, такое как высокое давление, головные боли и слабость.