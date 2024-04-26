Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже сегодня: чего ожидать

26 апреля Землю может накрыть мощная магнитная буря, вызванная четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.

Астрономы пока не установили общую мощность вспышек, но есть вероятность того, что часть солнечной плазмы и излучения дойдут до нашей планеты через несколько дней. Это может привести к недомоганию у метеозависимых людей: высокому давлению, головной боли и слабости.