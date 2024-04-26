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Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже сегодня: чего ожидать

Мощная геомагнитная буря обрушится на Землю уже сегодня: чего ожидать

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26 апреля Землю может накрыть мощная магнитная буря, вызванная четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.

Астрономы пока не установили общую мощность вспышек, но есть вероятность того, что часть солнечной плазмы и излучения дойдут до нашей планеты через несколько дней. Это может привести к недомоганию у метеозависимых людей: высокому давлению, головной боли и слабости.

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