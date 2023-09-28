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Москалькова: более 400 россиян с отсрочкой демобилизовали с зоны СВО

Москалькова: более 400 россиян с отсрочкой демобилизовали с зоны СВО

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Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сделала заявление: в России демобилизовали более 400 человек, которые имели право отсрочки, ее цитирует ТАСС.

По словам Москальковой, ее аппарат получил колоссальное количество жалоб на незаконный призыв тех, кого призывать по сути не должны были.

"У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны РФ, что очень быстро и чётко включались", — отметила Москалькова.

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