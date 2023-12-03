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· Артем Акчурин

Морозы до -40 и полярные метели: синоптики сделали пугающий прогноз на ближайшие дни

Морозы до -40 и полярные метели: синоптики сделали пугающий прогноз на ближайшие дни

Татарстан 24

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В этом году зима в России началась уже в ноябре. Столь ранее наступление зимы заставляет предостерегаться. Какую все таки погоду ожидать на эту зиму в России?

Немного ранее по прогнозам на зиму, ожидалась теплая погода с многочисленными осадками. Но, обещанные прогнозы были резко изменены метеорологами.


Так как в мировом океане снижается температура воды она вызывает циркуляцию холодного воздуха. Таким образом, показатели термометров пойдут в низ. Такие изменения ожидаются в центральной части России.

А первый зимний месяц в 2023 году, может стать одним из самых холодных в истории России. Метеорологи прогнозируют, что в таких условиях пройду все три зимние месяца. Будет огромное количество осадков. А в некоторое периоды температура будет находиться в значениях от -25 до -40 градусов.

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