Морозы до -40 и полярные метели: синоптики сделали пугающий прогноз на ближайшие дни

В этом году зима в России началась уже в ноябре. Столь ранее наступление зимы заставляет предостерегаться. Какую все таки погоду ожидать на эту зиму в России?



Немного ранее по прогнозам на зиму, ожидалась теплая погода с многочисленными осадками. Но, обещанные прогнозы были резко изменены метеорологами.



Так как в мировом океане снижается температура воды она вызывает циркуляцию холодного воздуха. Таким образом, показатели термометров пойдут в низ. Такие изменения ожидаются в центральной части России.А первый зимний месяц в 2023 году, может стать одним из самых холодных в истории России. Метеорологи прогнозируют, что в таких условиях пройду все три зимние месяца. Будет огромное количество осадков. А в некоторое периоды температура будет находиться в значениях от -25 до -40 градусов.