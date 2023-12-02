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Морозы до -40 и полярные метели: синоптики поделились пугающим прогнозом на грядущую зиму

Морозы до -40 и полярные метели: синоптики поделились пугающим прогнозом на грядущую зиму

Лена Левицкая

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Зима 2023 года оказалась неожиданно ранней для центральной части России, наступив уже в начале ноября. Такая задержка вызвала беспокойство у метеорологов, которые задались вопросом, какие сюрпризы могут скрывать в себе зимние месяцы для наших соотечественников.

Слякотный и дождливый октябрь сменился снежным ноябрем, однако в западной части России осадки были кратковременными, и к середине последнего осеннего месяца снежный покров на мерзлой почве так и не появился.

Ранее метеорологи предупреждали жителей о необычно теплой зиме с большим количеством осадков, однако с наступлением холодов прогноз кардинально изменился. В конце ноября жителей центральной России ожидают новые климатические испытания. Снижение температуры воды в мировом океане вызывает циркуляцию холодного воздуха. В результате, по всей территории нашей страны ощутимо снизятся температуры, и предстоит подготовиться к настоящей арктической атаке.

Декабрь 2023 года, согласно прогнозу метеорологов, станет одним из самых холодных и снежных периодов в истории изучения погоды на территории России. Суровая зима климата продлится на протяжении всего трех месяцев. Декабрь 2023 года, а также январь и февраль 2024 года запомнятся огромным количеством осадков и суровыми морозами. В течение длительного времени температура на улице будет колебаться в пределах -25 градусов, иногда опускаясь до -40 градусов, по данным progorod43.

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