Мороженное сомнительного качества: итоги исследования Роскачества ванильного пломбира
kudamoscow.ru
Роскачество ответило на возросшие потребительские ожидания, проведя новое всестороннее исследование ванильного пломбира, чтобы оценить текущее состояние этого любимого многими десерта.
По результатам последнего анализа, выполненного в 2022 году после предыдущего в 2018 году, эксперты выявили тревожные тенденции в качестве продукта.
Ключевые выводы исследования:
- Изменение качества продукта: В 2022 году было проверено 38 марок пломбира, и, к сожалению, общее качество ухудшилось по сравнению с данными 2018 года.
- Проблемы с составом: Обнаружено использование растительных жиров в семи марках, что является нарушением чистоты продукта.
- Санитарные нарушения: Выявлены бактерии группы кишечной палочки в шести образцах, что указывает на проблемы с соблюдением санитарных норм на производстве.
- Нарушения маркировки: Неправильное указание содержания сахара и следы антибиотиков в трех марках мороженого также были выявлены в ходе исследования.
Позитивные моменты:
- Высокая оценка качества: Несмотря на проблемы, пломбир от марки «Свитлогорье» был высоко оценен экспертами и рекомендован к присвоению Знака качества.
- Отсутствие опасных патогенов: Важно отметить, что в исследованных образцах не было найдено опасных бактерий, таких как сальмонелла или листерия.
Советы для потребителей:
- Проверка компонентов: Важно тщательно изучать состав продукта перед покупкой, обращая внимание на наличие нежелательных добавок.
- Документация о качестве: Покупателям следует требовать наличия всех необходимых сертификатов и маркировок, подтверждающих качество мороженого.
- Осведомленность о стандартах: Следить за соответствием продукции текущим стандартам качества и безопасности.
Эти результаты исследования подчеркивают важность внимательного выбора продуктов питания. Потребители должны оставаться информированными и требовательными к качеству продовольственных товаров, особенно к таким популярным, как мороженое.
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