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Мороженное сомнительного качества: итоги исследования Роскачества ванильного пломбира

Роскачество ответило на возросшие потребительские ожидания, проведя новое всестороннее исследование ванильного пломбира, чтобы оценить текущее состояние этого любимого многими десерта.

kudamoscow.ru

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Роскачество ответило на возросшие потребительские ожидания, проведя новое всестороннее исследование ванильного пломбира, чтобы оценить текущее состояние этого любимого многими десерта.

По результатам последнего анализа, выполненного в 2022 году после предыдущего в 2018 году, эксперты выявили тревожные тенденции в качестве продукта.

Ключевые выводы исследования:

  • Изменение качества продукта: В 2022 году было проверено 38 марок пломбира, и, к сожалению, общее качество ухудшилось по сравнению с данными 2018 года.
  • Проблемы с составом: Обнаружено использование растительных жиров в семи марках, что является нарушением чистоты продукта.
  • Санитарные нарушения: Выявлены бактерии группы кишечной палочки в шести образцах, что указывает на проблемы с соблюдением санитарных норм на производстве.
  • Нарушения маркировки: Неправильное указание содержания сахара и следы антибиотиков в трех марках мороженого также были выявлены в ходе исследования.

Позитивные моменты:

  • Высокая оценка качества: Несмотря на проблемы, пломбир от марки «Свитлогорье» был высоко оценен экспертами и рекомендован к присвоению Знака качества.
  • Отсутствие опасных патогенов: Важно отметить, что в исследованных образцах не было найдено опасных бактерий, таких как сальмонелла или листерия.

Советы для потребителей:

  • Проверка компонентов: Важно тщательно изучать состав продукта перед покупкой, обращая внимание на наличие нежелательных добавок.
  • Документация о качестве: Покупателям следует требовать наличия всех необходимых сертификатов и маркировок, подтверждающих качество мороженого.
  • Осведомленность о стандартах: Следить за соответствием продукции текущим стандартам качества и безопасности.

Эти результаты исследования подчеркивают важность внимательного выбора продуктов питания. Потребители должны оставаться информированными и требовательными к качеству продовольственных товаров, особенно к таким популярным, как мороженое.

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