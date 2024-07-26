Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Морковь сразу же пойдёт в рост: в июле необходимо поливать грядки таким раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Июль - решающий период для культивирования морк...

Подписаться в Telegram

Июль - решающий период для культивирования моркови, и подходящий уход может существенно повысить её продуктивность. Представляем уникальный раствор для полива, специально разработанный для стимуляции роста моркови, который обещает заметно улучшить качество и количество урожая.

Важность ухода за морковью в июле

Июль — ключевой момент в сезоне роста моркови, когда правильное питание и защита от болезней могут определить успех урожая. Эффективный уход за морковью в этот период жизненно важен для достижения оптимальных результатов.

Инструкция по приготовлению раствора для роста моркови

Компоненты:

  • Вода — 10 литров;
  • Древесная зола — один стакан;
  • Йод — одна чайная ложка.

Как приготовить и применить:

  1. Настой золы: Смешайте золу с водой и оставьте на 24 часа. Зола обогащает почву калием и микроэлементами, стимулируя корневую систему моркови.
  2. Добавление йода: После настаивания вмешайте йод, который действует как защита от болезнетворных микроорганизмов.
  3. Процесс полива: Используйте раствор для полива у корней, утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

Преимущества древесной золы и йода для моркови

Древесная зола улучшает качество почвы, уменьшая её кислотность, что особенно важно для моркови. Йод, с другой стороны, способствует здоровому развитию растений и укрепляет их устойчивость к заболеваниям, обеспечивая выращивание более здоровых и крупных корнеплодов.

Этот инновационный метод полива предлагает простое и экономически выгодное решение для улучшения урожайности моркови. Применяя этот раствор, садоводы могут ожидать не только ускорения роста, но и повышения качества корнеплодов, что делает эту методику неоценимым ресурсом для любого огородника.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

акарицидная обработка что это такое

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

установка радиатора отопления в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной