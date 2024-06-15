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Море воняет, ценник конский, берега в мазуте: отзывы туристов и местных жителей об отдыхе в Краснодарском крае

Летний сезон в Новороссийске приносит не только тепло, но и серию вызовов для отдыхающих, которые ожидали улучшений после введения курортного сбора.

dzen.ru

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Летний сезон в Новороссийске приносит не только тепло, но и серию вызовов для отдыхающих, которые ожидали улучшений после введения курортного сбора. К сожалению, многие из этих улучшений так и не были реализованы.

Экологическая ситуация на пляжах ухудшилась

Основной проблемой для посетителей стало загрязнение пляжей, особенно актуальное для Южной Озереевки, где нашли мазут. Этот инцидент оставил следы на одежде и коже детей, вызвав озабоченность у отдыхающих и местных жителей.

Недостаточная пляжная инфраструктура

Жалобы также поступают на недостаточное количество удобств на городских пляжах: нехватка туалетов и длинные очереди к раздевалкам. К тому же, гравий, который заменил песок после шторма, создает дополнительные неудобства и повышает риск травм.

Высокие цены на услуги вызывают недовольство

Жители недовольны высокими ценами на шезлонги и другие платные услуги, часто указывая на несоответствие между ценой и качеством. Также распространены жалобы на скрытые платежи, такие как необъявленные сборы за парковку.

Ограничения доступа к пляжам

Проблемы доступа усугубились после установки шлагбаумов на Суджукской косе, что многие воспринимают как барьер для свободного посещения пляжей. Официальная причина — повышение безопасности, однако это вызывает неудобства и ощущение дискриминации.

Экологические проблемы продолжают нарастать

Дополнительное беспокойство вызывает ситуация с прорывом в Алексино, где стоячая вода выбрасывается в море, приводя к неприятным запахам и возможным рискам для здоровья.

Эти вызовы требуют активных действий от местных властей, чтобы улучшить ситуацию на пляжах и обеспечить комфортный и безопасный отдых для всех посетителей Новороссийска.

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