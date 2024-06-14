Море воняет, ценник конский, берег в мазуте: отзывы туристов и местных жителей об отдыхе в Краснодарском крае

С началом лета и купального сезона в Новороссийске жители и туристы сталкиваются с рядом неприятностей, которые омрачают их отдых на море. Несмотря на введение курортного сбора, ожидания отдыхающих по поводу улучшения услуг и инфраструктуры на пляжах остаются невыполненными.

Загрязнение пляжей

Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются отдыхающие, является загрязнение береговой линии. На пляже Южная Озереевка отдыхающие обнаружили мазут, который оставил следы на одежде и теле детей, игравших у воды. Это вызывает серьезную тревогу среди гостей и местных жителей.

Недостатки инфраструктуры

Жители Новороссийска также выражают недовольство отсутствием необходимой инфраструктуры на городском пляже. Отсутствие доступных туалетов, длинные очереди к раздевалкам и гравий, заменяющий песок после шторма, делают отдых неудобным и даже опасным из-за риска получения травм.

Проблемы с платными услугами

Высокие цены на аренду шезлонгов становятся предметом особого раздражения. Жители жалуются на несоответствие цен и качества услуг, а также на случаи обмана, когда стоимость аренды оказывается замаскированной под другие услуги, например, парковку.

Ограничения доступа

Туристы и местные жители также столкнулись с ограничениями доступа к пляжам, такими как установка шлагбаумов на Суджукской косе. Хотя администрация утверждает, что это мера направлена на обеспечение безопасности, многие видят в этом неудобство и дискриминацию.

Экологические проблемы

Отдельное возмущение вызывает ситуация с открытием прорана в Алексино, которое привело к выбросу стоячей воды в море, вызвав неприятный запах и опасения за здоровье отдыхающих.

Эти вопросы поднимают серьезные проблемы в организации пляжного отдыха в Новороссийске и вызывают общественное недовольство среди отдыхающих. Ожидается, что власти примут меры для решения этих проблем, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых для всех посетителей, сообщает ngnovoros.