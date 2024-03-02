Моментальное снижение артериального давления: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Игнорирование повышенного артериального давления представляет серьезную угрозу, ведь это может без труда привести к инсульту или инфаркту. Обычно данную проблему решают с использованием медикаментов, однако в большинстве случаев есть возможность обойтись и без применения таблеток.

Доктор Сунни Пател, в ходе беседы с британским изданием Daily Express, поделился важной информацией, согласно которой возможно снизить артериальное давление благодаря употреблению обезжиренного молока. Именно этот напиток имеет значимую пользу для сердечно-сосудистой системы, так как он лишен насыщенных жиров.

"Обезжиренное молоко содержит определенные биоактивные пептиды, способные расслабить стенки кровеносных сосудов, что, в результате, приводит к снижению давления", - поделился ученый.

Кроме того, данный молочный продукт богат содержанием калия и магния, которые способствуют улучшению кровообращения. Для достижения желаемого эффекта достаточно выпить всего один стакан молока в день.