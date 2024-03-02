Новости России
· Алина Алмакаева

Моментальное снижение артериального давления: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Моментальное снижение артериального давления: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Подписаться в Telegram

Игнорирование повышенного артериального давления представляет серьезную угрозу, ведь это может без труда привести к инсульту или инфаркту. Обычно данную проблему решают с использованием медикаментов, однако в большинстве случаев есть возможность обойтись и без применения таблеток.

Доктор Сунни Пател, в ходе беседы с британским изданием Daily Express, поделился важной информацией, согласно которой возможно снизить артериальное давление благодаря употреблению обезжиренного молока. Именно этот напиток имеет значимую пользу для сердечно-сосудистой системы, так как он лишен насыщенных жиров.

"Обезжиренное молоко содержит определенные биоактивные пептиды, способные расслабить стенки кровеносных сосудов, что, в результате, приводит к снижению давления", - поделился ученый.

Кроме того, данный молочный продукт богат содержанием калия и магния, которые способствуют улучшению кровообращения. Для достижения желаемого эффекта достаточно выпить всего один стакан молока в день.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

уничтожение тараканов московская область dezinfekciya mcd

Новости Татарстана

день назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

Интересное в Казани

2 дня назад

Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

смарт диагностика стиральной машины в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

Новости Татарстана

день назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

день назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения

Новости Казани

23 часа назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба
Лонгриды
3 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

34 минуты назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

час назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
7 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

Новости Казани

5 часов назад

На «Черном озере» закрыли каток

Новости Казани

23 часа назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба
Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 
Интересное в Казани
4 дня назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 