Моментально снизьте артериальное давление: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Игнорирование повышенного артериального давления – заблуждение, которое может серьезно навредить здоровью, рискуя стать причиной инсульта или инфаркта. Часто для справки с этой проблемой обращаются к медикаментозной терапии, однако в большинстве случаев можно обойтись без приема таблеток. Сообщают Хибины.ру.



Доктор Сунни Патель в интервью британскому изданию Daily Express поделился интересной информацией: уровень артериального давления можно снизить, употребляя обезжиренное молоко. Этот продукт оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, поскольку лишен насыщенных жиров.

"Обезжиренное молоко содержит биоактивные пептиды – определенный тип белка, который способен снизить напряжение в сосудистых стенках, что в свою очередь приводит к уменьшению артериального давления", – поделился доктор Патель.



Кроме того, молоко содержит необходимое количество калия и магния, которые влияют на улучшение кровообращения. Достаточно употреблять стакан молока в день, чтобы достичь желаемого эффекта.