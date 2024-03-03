Моментально снизите артериальное давление: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Поднимающееся артериальное давление следует воспринимать всерьез, учитывая его потенциальную опасность для здоровья.

Недостаточный контроль над артериальным давлением может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт или инфаркт. Хотя в общепринятой практике для регулирования артериального давления обычно используются медикаменты, в некоторых случаях можно обойтись и без лекарств. Собщает Хибины.ру.

Доктор Сунни Пател в интервью британскому изданию Daily Express поделился информацией о возможности снижения артериального давления с использованием обезжиренного молока. Этот продукт является полезным для сердечно-сосудистой системы, поскольку не содержит насыщенных жиров.

В обезжиренном молоке содержится специфический тип белков, известных как биоактивные пептиды. Они способны расслабить стенки кровеносных сосудов, что в конечном итоге приводит к снижению артериального давления, по словам Сунни Патела.

Кроме того, молоко обогащено калием и магнием, что способствует улучшению кровообращения. Для достижения желаемого эффекта рекомендуется выпивать по одному стакану обезжиренного молока в день.