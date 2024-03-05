Моментально понизите артериальное давление: стакан этого чудо-напитка поможет избежать инсульта и инфаркта

Игнорировать повышение артериального давления неприемлемо, поскольку это может легко привести к инсульту или инфаркту. В большинстве случаев данную проблему принято решать при помощи лекарств, однако оказывается, что можно обойтись и без таблеток. Сообщают Хибины.ру.

В эксклюзивном интервью для британского издания «Daily Express» доктор Сунни Пател сообщил, что снижение артериального давления возможно с помощью обезжиренного молока. Иначе говоря, данный напиток окажется полезным для работы сердечно-сосудистой системы, поскольку он содержит ничтожное количество насыщенных жиров.

«Обезжиренное молоко содержит особый вид белка, который называется биоактивными пептидами. Они обладают способностью расслабить стенки кровеносных сосудов, что, в конечном счете, приводит к понижению артериального давления», — разъяснил доктор Пател.

В молочном продукте также содержится достаточное количество калия и магния, которые помогают улучшить кровообращение. И чтобы достичь желаемого эффекта, достаточно выпивать всего одну порцию молока в день.