Могут ли в России объявить мобилизацию весной 2024 года: рассказывает эксперт

В социальных сетях распространилась информация о якобы подписанном министром обороны РФ Сергеем Шойгу «приказе о мобилизации».

Однако данный документ был быстро опровергнут в Госдуме как недостоверный, а официальных комментариев от военного ведомства не последовало. Ранее министр уже высказывался о том, что мобилизационные меры не являются актуальными.

В Российской Федерации право объявления мобилизации принадлежит президенту страны, который может инициировать ее в ответ на агрессию или угрозу агрессии против страны. Последний раз такое решение было принято в сентябре 2022 года президентом Владимиром Путиным, когда он объявил о частичной мобилизации.

Юридический эксперт Андрей Конышев подчеркивает, что для начала новой мобилизации требуется новый указ президента, который на данный момент отсутствует. По поводу завершения предыдущей мобилизации из президентской администрации поступило уточнение, что указ продолжает действовать, включая различные сопутствующие меры.

Картаполов, возглавляющий оборонный комитет Госдумы, заверил, что планов по новой мобилизации нет, называя обнаруженные в сети документы подделкой. Владимир Путин также отметил, что после прошлогодней мобилизации активизировалась кампания по добровольному набору, что устраняет потребность в дополнительных мобилизационных мерах, сообщает ngs24.ru.