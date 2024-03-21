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· Ульяна Сенько

Могут ли в России объявить мобилизацию весной 2024 года: мнение эксперта

Могут ли в России объявить мобилизацию весной 2024 года: мнение эксперта

ptoday.ru

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В сети недавно появилась информация о якобы подписанном министром обороны Сергеем Шойгу «приказе о мобилизации», вызвавшая широкий резонанс.

Однако в Госдуме быстро опровергли данную информацию, а само Министерство обороны пока не дало официальных комментариев. Ранее Шойгу высказывался, что никакой мобилизации на данный момент не требуется.

Процесс объявления мобилизации в России предусматривает прямое участие президента страны, который и издает соответствующий указ. Так, в сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, подчеркнув ее необходимость для защиты страны и ее граждан. С того момента мобилизационные мероприятия проводились по указанию главы государства и в соответствии с законодательством.

Председатель комитета Госдумы по обороне, Андрей Картаполов, подтвердил, что в настоящее время никакие мобилизационные действия не планируются, отметив, что информация о новом «приказе» является недостоверной. Путин также отмечал, что после проведения частичной мобилизации осенью 2022 года, в стране активизировались усилия по привлечению добровольцев, что исключает необходимость в дополнительной мобилизации на текущий момент, сообщает ngs24.ru.

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