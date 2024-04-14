Мобилизуют посетителей клубов: в России могут начать забирать в армию из увеселительных заведений

По словам члена Госсовета Республики Татарстан Эдуарда Шарафиева, недавно он проводил встречу с командирами, на которой обсуждались возможные варианты мобилизации граждан. Однако проблемой остается дефицит специалистов во многих отраслях экономики.

В свете этого чиновник предложил отправить всех военкоматов в различные ночные клубы по всей России в пятницу. Все посетители клубов, проведя там всю ночь в танцах и развлечениях, должны быть забраны на территорию специальной военной операции. При этом он высказал идею снять все ограничения и препятствия по здоровью, считая, что в клубах найдется достаточно сил и энергии для веселья.

Парламентарий утверждает, что проблема мобилизации может быть решена только с помощью таких граждан, а не простых работников предприятий или сельского хозяйства. Шарафиев отметил, что в реальности подобная сценарий мобилизации не представляется возможным.