Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Мобилизуют посетителей клубов: в России могут начать забирать в армию из увеселительных заведений

Мобилизуют посетителей клубов: в России могут начать забирать в армию из увеселительных заведений

Подписаться в Telegram

По словам члена Госсовета Республики Татарстан Эдуарда Шарафиева, недавно он проводил встречу с командирами, на которой обсуждались возможные варианты мобилизации граждан. Однако проблемой остается дефицит специалистов во многих отраслях экономики.

В свете этого чиновник предложил отправить всех военкоматов в различные ночные клубы по всей России в пятницу. Все посетители клубов, проведя там всю ночь в танцах и развлечениях, должны быть забраны на территорию специальной военной операции. При этом он высказал идею снять все ограничения и препятствия по здоровью, считая, что в клубах найдется достаточно сил и энергии для веселья.

Парламентарий утверждает, что проблема мобилизации может быть решена только с помощью таких граждан, а не простых работников предприятий или сельского хозяйства. Шарафиев отметил, что в реальности подобная сценарий мобилизации не представляется возможным.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

специалист по удалению плесени в квартире

Новости Татарстана

день назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

вскрытие и установка замков в Москве

Новости Татарстана

день назад

Труп пенсионерки в Татарстане вывозили в ковше трактора

Новости Татарстана

день назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Казани

13 часов назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

день назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Новости Татарстана
день назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

12 часов назад

Более 275 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Казани

12 часов назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать

Новости Казани

12 часов назад

На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

день назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

день назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
4 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.