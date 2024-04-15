Мобилизуют посетителей клубов: в России могут начать забирать в армию из развлекательных заведений

Эдуард Шарафиев из госсовета РТ рассказал о беседе с командирами, в ходе которой обсуждались варианты мобилизации граждан. Однако недостаток специалистов во многих сферах экономики стал значительным препятствием.

Предложение чиновника заключалось в том, что каждому военкомату по всей России следует прийти в ночной клуб в пятницу. Все посетители клуба будут танцевать всю ночь, после чего их заберут на специальную военную операцию. Кроме того, было предложено отменить все ограничения и освобождения по состоянию здоровья, так как участники клуба, по мнению Шарафиева, находят там силы на веселье.

По словам депутата, проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не работников заводов или сельского хозяйства.

Однако Шарафиев подчеркнул, что в реальной жизни подобную мобилизацию никто не будет проводить.