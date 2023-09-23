«Мобилизуют почти 3 млн граждан?»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с важным заявлением

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, какие категории граждан смогут мобилизовать первыми.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил с неоднозначным предложением в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. По мнению парламентария, мобилизовать как на фронт, так и на производство можно тех, кто массово стоит в России на биржах труда. Таких людей отставной военный назвал трутнями.

В России зарегистрировано около 3 млн официальных безработных. Они получают пособие от государства. Ранее генерал рассуждал о возможности мобилизации 3 млн человек.