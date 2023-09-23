Новости России
· Служба новостей

«Мобилизуют почти 3 млн граждан?»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с важным заявлением

«Мобилизуют почти 3 млн граждан?»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с важным заявлением

Ксения Зимина

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, какие категории граждан смогут мобилизовать первыми.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил с неоднозначным предложением в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. По мнению парламентария, мобилизовать как на фронт, так и на производство можно тех, кто массово стоит в России на биржах труда. Таких людей отставной военный назвал трутнями.

В России зарегистрировано около 3 млн официальных безработных. Они получают пособие от государства. Ранее генерал рассуждал о возможности мобилизации 3 млн человек.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Спортивные новости Казани

день назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

уничтожение клопов в москве цена

Новости Казани

день назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

строительство крыш в Москве

Новости Казани

день назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Новости Татарстана

день назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

день назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Татарстана

23 часа назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Новости Казани

день назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки
Лонгриды
17 часов назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Казани

18 часов назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

Новости Казани

18 часов назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Новости Татарстана

19 часов назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
15 часов назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Важное в РТ

19 часов назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Новости Татарстана

19 часов назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Новости Казани

20 часов назад

С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии
Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки
Новости Казани
16 часов назад

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки