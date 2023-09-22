Новости России
· Служба новостей

«Мобилизуют почти 3 млн граждан»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с экстренным заявлением

«Мобилизуют почти 3 млн граждан»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с экстренным заявлением

Скриншот эфира

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире передачи «Полный контакт» рассказал, кого можно направить на СВО и где у России второй фронт в спецоперации.

Андрей Гурулев предложил мобилизовать граждан, состоящих на бирже труда, чтобы удовлетворить нехватку кадров как на предприятиях, так и в зоне СВО. Об этом отставной военный заявил в эфире передачи «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым 19 сентября.

Сейчас в России около 3 млн официально зарегистрированных безработных, которые получают пособие от государства. По мнению Гурулева, они не должны в данный момент быть трутнями и могут помочь государству как на СВО, так и в тылу: на оборонных предприятиях.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

19 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

дезинфекция методом холодного тумана

Новости Казани

23 часа назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Полезное

2 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

коррекция титановой нитью в Москве

Новости Татарстана

5 часов назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

22 часа назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

3 часа назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Новости Казани

3 часа назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

Новости Казани

21 час назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК
Лонгриды
4 часа назад

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Важное в РТ

8 минут назад

Продать машину за день: ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

Полезное

2 часа назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

Важное в РТ

час назад

Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки

Новости Казани

час назад

Все проекты реализуются успешно: глава РТ провел в Казани встречу с Викторией Абрамченко
Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»
Новости Татарстана
3 минуты назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Важное в РТ

2 часа назад

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Новости Татарстана

2 часа назад

Займутся импортозамещением ПО: производство коммутационного и сетевого оборудования планируют запустить на базе «ИнноПарка»

Новости Казани

3 часа назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?