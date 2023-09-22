«Мобилизуют почти 3 млн граждан»: генерал-лейтенант Гурулев выступил с экстренным заявлением

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире передачи «Полный контакт» рассказал, кого можно направить на СВО и где у России второй фронт в спецоперации.

Андрей Гурулев предложил мобилизовать граждан, состоящих на бирже труда, чтобы удовлетворить нехватку кадров как на предприятиях, так и в зоне СВО. Об этом отставной военный заявил в эфире передачи «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым 19 сентября.

Сейчас в России около 3 млн официально зарегистрированных безработных, которые получают пособие от государства. По мнению Гурулева, они не должны в данный момент быть трутнями и могут помочь государству как на СВО, так и в тылу: на оборонных предприятиях.