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«Мобилизуют почти 3 млн граждан?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление

«Мобилизуют почти 3 млн граждан?»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление

gazetavechorka.ru

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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев дал понял, кого первыми могут призвать в зону СВО во время мобилизации.

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, кого имеет смысл первыми мобилизовать. Он заявил об этом в эфире передачи «Полный контакт» на «России 1».

Парламентарий в эфире заявил, что мобилизовать и на фронт, и на производство можно официальных безработных, получающих пособие от государства. В эфире Соловьева подобных граждан Гурулев обозначил, как «трутней».

В России насчитывается около 3 млн безработных, сообщает Росстат. Гурулев ранее рассуждал о том, может ли Россия мобилизовать 3 млн граждан и что для этого необходимо сделать государству.

Также в эфире передачи Гурулев отметил, что армии России необходимо наступать. Это возможно сделать, считает отставной военный. Генерал-лейтенант отметил, что никакие переговоры невозможны и назвал СВО — аналогом второй отечественной войны по борьбе с нацизмом.

Сейчас активно на воинский учет продолжают ставить так называемых «новых граждан». Это лица, которые получили гражданство, но игнорировали свою обязанность встать на воинский учет. В регионах активно ищут таких людей, чтобы сопроводить их в военкомат или выдать им повестку.

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