Мобилизуют на СВО депутатов и сенаторов: в Совфеде назвали условия для отправки на СВО парламентариев

Депутаты и сенаторы, проживающие по месту своей регистрации, пользуются отсрочкой от призыва на военную службу по мобилизации, как сообщил глава комитета совета федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Однако, в случае необходимости, они могут принять участие в «военной спецоперации», взяв отпуск. Ранее представители парламента выразили готовность к этому, отмечая, что находятся в занимательной работе, которую без них мало вероятно сумеет выполнить кто-либо другой.

Отмечается, что сами депутаты и сенаторы приписаны к военкоматам в соответствии с местом своей регистрации, но они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, по словам главы комитета совета федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, который приводит агентство "РИА Новости". Однако он добавляет, что депутаты и сенаторы могут самостоятельно решить принять участие в спецоперации. Это добровольное дело, которое никто не может запретить. При этом для участия в спецоперации политическим деятелям необходимо формально оформить отпуск.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале подчеркнул, что депутаты не обладают какой-либо особым статусом при объявлении частичной мобилизации в России, и те из них, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, обязаны оказать помощь посредством своего участия в специальной военной операции.