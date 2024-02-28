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Мобилизуют и депутатов, и сенаторов: в Совфеде назвали условия для отправки в зону СВО

Мобилизуют и депутатов, и сенаторов: в Совфеде назвали условия для отправки в зону СВО

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Председатель комитета СФ Российской Федерации Тимченко заявил, что сенаторы и депутаты могут принять участие в боевых действиях на Украине.

Согласно высказыванию главы комитета Совета Федерации по регламенту, Вячеслава Тимченко, депутаты и сенаторы могут добровольно взять отпуск и принять участие в спецоперации, несмотря на наличие у них отсрочки от призыва на военную службу в период мобилизации. Тимченко подчеркнул, что это их собственное решение, которое не может быть запрещено. Для этого парламентариям необходимо оформить соответствующий отпуск.

Важно отметить, что депутаты и сенаторы, так же, как и все граждане России, приписаны к военкоматам по месту своей регистрации, и в Совете Федерации и Государственной Думе нет отдельных военкоматов, как сообщает портал ria.ru.

В своем телеграм-канале спикер Государственной Думы, Вячеслав Володин, подчеркнул, что депутаты не обладают особым статусом при объявлении частичной мобилизации в России. Он отметил, что те из них, кто подпадает под требования частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции и оказать помощь, если это необходимо.

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