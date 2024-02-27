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Мобилизуют даже депутатов и сенаторов: в Совфеде назвали условия для отправки в зону СВО

Мобилизуют даже депутатов и сенаторов: в Совфеде назвали условия для отправки в зону СВО

rg.ru

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Депутаты и сенаторы подтвердили свою готовность отправиться на военную службу в ВС РФ по призыву в период проведения Специальной военной операции на Украине, при том, что они имеют отсрочку.

Глава комитета совета федерации по регламенту, Вячеслав Тимченко, подчеркнул, что депутаты и сенаторы, проживающие по месту своей регистрации, получают отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Однако, если потребуется, они вправе принять участие в СВО, выйдя на отпуск. Представители парламента подтвердили свою готовность к такому варианту, указав на невозможность выполнения их работы кем-либо другим.

Вячеслав Тимченко также отметил, что депутаты и сенаторы состоят на учете в военкоматах по месту своей регистрации, однако у них есть отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Тем не менее они могут принять решение участвовать в спецоперации по собственному желанию. Это добровольное дело, которое нельзя запретить. Однако, для участия в спецоперации политическим деятелям необходимо оформить отпуск официально.

В своем телеграм-канале спикер ГД России, Вячеслав Володин, подчеркнул, что депутаты не обладают особым статусом при объявлении частичной мобилизации в России. Те из них, кто подпадает под требования, обязаны участвовать в СВО на Украине.

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