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· Артем Акчурин

Мобилизуют 500 тысяч человек? Сделано важное заявление об СВО

Мобилизуют 500 тысяч человек? Сделано важное заявление об СВО

gazeta.ru

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Министерство обороны Украины планирует внедрить электронные уведомления для отправки гражданам, приглашая их явиться в военкомат. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью "Суспільне". Он отметил, что Минобороны провело анализ различных баз данных и будет учитывать мужчин в зависимости от их категории военной обязанности.

В настоящее время ведомство работает над техническими решениями, чтобы процесс отправки электронных уведомлений был "цивилизованным" и включал военнообязанных, находящихся за границей. Украина уже имеет единый электронный реестр военнообязанных под названием "Оберег", который заполнен на 90%.

Также рассматривается необходимость дополнительной мобилизации, в рамках которой Минобороны Украины планирует привлечь достаточное количество военнослужащих любым доступным способом, включая принудительный. Потери украинской армии за время военной операции составили 383 тысячи убитыми и ранеными, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Однако на данный момент президент РФ Владимир Путин заявил, что новая волна мобилизации не требуется.

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