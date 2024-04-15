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Мобилизуют 300 тысяч в ближайшее время: стало известно кого отправят в зону СВО

Мобилизуют 300 тысяч в ближайшее время: стало известно кого отправят в зону СВО

russian7.ru

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Министерство обороны Украины объявило о новом этапе мобилизации, целью которого является замена 330 тысяч военнослужащих, текущее состояние которых оценивается как истощенное.

По данным, опубликованным в «Financial Times», эти усилия нацелены на обновление вооруженных сил страны, активно участвующих в боевых действиях.

Согласно плану, дополнительно мобилизованные войска помимо замены будут также использоваться для покрытия текущих потерь и выполнения других неотложных военных задач.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года, подчеркивая продолжающуюся необходимость в укреплении оборонительных способностей страны. Верховная Рада в это время активно работает над новым законопроектом о мобилизации, рассмотрение которого было перенесено на 19 марта, что свидетельствует о серьезности и срочности обсуждения данного вопроса.

Эти меры отражают стратегические приоритеты украинского правительства в условиях текущего военного конфликта и направлены на обеспечение эффективной защиты и устойчивости страны в эти тревожные времена.

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