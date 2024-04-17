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Мобилизуют 300 000 в ближайшее время: стало известно, кто будет отправлен в зону СВО

Мобилизуют 300 000 в ближайшее время: стало известно, кто будет отправлен в зону СВО

flectone.ru

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В ответ на продолжающуюся напряженность в зоне военных действий, Министерство обороны Украины анонсировало масштабную мобилизационную кампанию, направленную на обновление и укрепление военных рядов.

Основная задача текущего этапа — это ротация 330 тысяч бойцов, находящихся на передовой, что является частью более широкой стратегии поддержания боеспособности войск.

Основной фокус нового этапа мобилизации направлен на замену военнослужащих, которые испытали значительные нагрузки в ходе боевых действий. Такая мера позволит не только восстановить силы на передовой, но и оптимизировать использование боевого потенциала страны посредством введения свежих сил в соответствии с текущими и предполагаемыми оперативными задачами.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продление военного положения и режима всеобщей мобилизации до середины февраля 2024 года, что отражает необходимость в постоянной готовности к защите страны. Параллельно, Верховная Рада активно работает над новым законопроектом о мобилизации, предполагающим уточнение и усиление законодательной базы для мобилизационных мероприятий, включая точные механизмы привлечения резервистов и новобранцев, передает «Российская газета».

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