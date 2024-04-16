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Мобилизуют 300 000 в ближайшее время: стало известно кого отправят в зону СВО

Мобилизуют 300 000 в ближайшее время: стало известно кого отправят в зону СВО

flectone.ru

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В свете продолжающихся военных действий, Министерство обороны Украины объявило о ключевой задаче текущего плана мобилизации — замене 330 тысяч военнослужащих, находящихся в настоящее время на поле боя. Эта мера призвана обновить состав войск и поддержать их боеспособность.

По информации от официальных лиц, новая волна мобилизации нацелена не только на замену усталых бойцов, но и на пополнение рядов войск в соответствии с текущими и будущими потребностями. Введение дополнительных сил поможет снизить нагрузку на действующих военнослужащих и обеспечит стратегическое преимущество в продолжающемся конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Это решение отражает необходимость в усиленных мерах безопасности и готовности страны к дальнейшим вызовам.

Верховная Рада Украины готовит к рассмотрению новый закон о мобилизации, который был перенесен на 19 марта. Этот законопроект призван усилить законодательную базу мобилизационных усилий и уточнить процедуры привлечения резервистов и новобранцев.

Мобилизация на Украине является ответом на сложившуюся военную ситуацию и необходимость в обновлении военного состава. Власти стремятся максимально эффективно использовать доступные ресурсы для поддержания обороноспособности и обеспечения национальной безопасности в условиях продолжающегося конфликта, сообщает rg.ru.

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