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Мобилизуют 300 000 человек в ближайшее время: стало известно, кто будет отправлен в зону СВО

Мобилизуют 300 000 человек в ближайшее время: стало известно, кто будет отправлен в зону СВО

emilia-spanish.ru

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В ответ на непрекращающиеся военные действия, Минобороны Украины инициировало значительную мобилизационную кампанию.

Эта инициатива направлена на ротацию и укрепление армии через включение новых сил и замену военнослужащих, которые находились на передовой длительное время.

Центральным элементом кампании является план ротации 330 000 бойцов, что является частью стратегии по поддержанию высокой боеспособности военных. Этот шаг направлен на обновление военного контингента с целью повышения эффективности и устойчивости к текущим вызовам.

В контексте усиленной подготовки, Глава Украины Владимир Зеленский объявил о продлении военного положения и режима мобилизации до середины февраля 2024 года. Это решение подчеркивает приверженность правительства к обеспечению непрерывной защиты государства.

Дополнительно, Верховная Рада занимается разработкой нового законопроекта, который уточнит и укрепит законодательную базу для мобилизационных действий. Важной частью законопроекта станет определение процедур для привлечения резервистов и новобранцев, укрепляя тем самым оборонные способности страны в эти нестабильные времена, сообщает rg.ru.

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