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«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

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Важное заявление было сделано генерал-лейтенантом Гурулевым, который выступил с инициативой по мобилизации безработных лиц на военную службу в зоны Специальной военной операции на Украине.

Генерал-лейтенант Гурулев выразил убеждение, что внедрение подобной практики поможет решить несколько важных проблем сразу. Во-первых, это может быть способом интеграции безработных лиц в общественную жизнь и предоставления им новых возможностей для трудовой занятости. Во-вторых, это даст возможность усилить СВО, обеспечивая больше ресурсов и персонала для обеспечения безопасности в стране, сообщает портал prufy.ru.

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