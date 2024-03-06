«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Гурулев сделал важное заявление

Важное заявление было сделано генерал-лейтенантом Гурулевым, который выступил с инициативой по мобилизации безработных лиц на военную службу в зоны Специальной военной операции на Украине.

Генерал-лейтенант Гурулев выразил убеждение, что внедрение подобной практики поможет решить несколько важных проблем сразу. Во-первых, это может быть способом интеграции безработных лиц в общественную жизнь и предоставления им новых возможностей для трудовой занятости. Во-вторых, это даст возможность усилить СВО, обеспечивая больше ресурсов и персонала для обеспечения безопасности в стране, сообщает портал prufy.ru.