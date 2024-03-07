«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Гурулев сделал неожиданное заявление

Генерал-лейтенант Гурулев предложил мобилизовать безработных на СВО.

Генерал-лейтенант Гурулев выдвинул идею о привлечении безработных граждан к военной службе на Специальной военной операции в целях усиления оборонного потенциала страны. По его словам, это мероприятие позволит не только решить проблему безработицы, но и обеспечить армию дополнительными ресурсами и кадрами.

Подчеркивая необходимость военной мобилизации и повышения эффективности оборонного комплекса, Гурулев обратил внимание на исторические прецеденты, приводя в пример работы на заводах во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что даже бабушка в Чите трудилась 12-15 часов в день, без выходных и проходных, и это было воспринято без вопросов, сообщает портал prufy.ru.