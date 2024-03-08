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«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал неожиданное заявление

«Мобилизуем безработных на СВО»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал неожиданное заявление

rg.ru

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Депутат Андрей Гурулев предложил мобилизовать безработных и вернуть 12-часовой рабочий день.

Недавно депутат Государственной Думы России, Андрей Гурулев, выступил с предложением, которое вызвало широкий резонанс в обществе. Он выступил за мобилизацию безработных граждан и возвращение 12-часового рабочего дня. Эта инициатива вызвала разнообразные реакции и стала предметом ожесточенных дискуссий.

Предложение Гурулева было представлено в контексте рассмотрения проблемы безработицы и экономических вызовов, стоящих перед страной. По его мнению, мобилизация безработных граждан поможет увеличить производственные мощности и сделать экономику более конкурентоспособной, сообщают «Пруфы».

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