Депутат Андрей Гурулев предложил мобилизовать безработных и вернуть 12-часовой рабочий день.

Недавно депутат Государственной Думы России, Андрей Гурулев, выступил с предложением, которое вызвало широкий резонанс в обществе. Он выступил за мобилизацию безработных граждан и возвращение 12-часового рабочего дня. Эта инициатива вызвала разнообразные реакции и стала предметом ожесточенных дискуссий.

Предложение Гурулева было представлено в контексте рассмотрения проблемы безработицы и экономических вызовов, стоящих перед страной. По его мнению, мобилизация безработных граждан поможет увеличить производственные мощности и сделать экономику более конкурентоспособной, сообщают «Пруфы».