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«Мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал заявление о мобилизации в России

«Мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Гурулев сделал заявление о мобилизации в России

foto-ram.ru

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Российский военачальник Андрей Гурулев прокомментировал слухи, распространяемые в Интернете касательно предстоящей волны мобилизации.

По мнению депутата Государственной думы Гурулева, власти могут мобилизовать сколько угодно граждан Российской Федерации, например, три миллиона, но в этом нет никакого смысла, так как прежде всего нужно учитывать состояние оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, нужен бюджет на содержание призванных, более того, в период прошлой мобилизации было набрано достаточное количество военнослужащих для выполнения задач в зоне СВО на Украине. Вследствие чего вопрос о новой масштабной мобилизации неактуален.

Ранее на просторах сети Интернет начала распространяться информация, что в повестках, которые получают военнообязанные граждане России содержится информация об увеличении срока службы в армии. Тем не менее представители Санкт-Петербургского военкомата развеяли вышеназванные слухи и объяснили, что в повестках извещают о возможном повышении призывного возраста, а в сроках служения в армии изменений не предвидится, сообщили в progorod59.

Ранее российский юрист и правозащитник Виль Тухватуллин поделился с гражданами нашей страны, что предпосылок для новой всероссийской мобилизации на данный момент не существует, и осенний призыв с 1 октября 2023 года - стандартный процесс, который проходит каждый год, передал информационный новостной портал «ЦАРЬГРАД».

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